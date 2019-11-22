مقتل أكثر من 60 متظاهرا في الأحواز برصاص قوات الأمن الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، مساء الخميس، بمقتل أكثر من 60 متظاهراً في بلدات ومدن الإقليم بالاحتجاجات، لافتة إلى توثيق الأسماء.

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وذكرت المنظمة أن النظام الإيراني حول الأحواز إلى ثكنة عسكرية، مشيرة إلى أن الأمن الإيراني شن حملة اعتقالات وأغلق مداخل ومخارج مدن الإقليم.

كما دانت استخدام القمع المفرط الذي أدى إلى وقوع مجازر، داعية المجتمع الدولي لمطالبة طهران بالإعلان عن أسماء الضحايا. إلى ذلك طالبت بإيفاد لجنة تقصي حقائق وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

بدورها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية نقلاً عن مسؤولين قولهم إنه تم إلقاء القبض على من وصفوهم بعشرات "العناصر الرئيسية المحرضة" على الشغب في محافظات كرمان وخراسان وكردستان.

ونقلت مواقع إيرانية عن قائد شرطة مازندران أنه تم إلقاء القبض على قادة الاحتجاجات في المحافظة.