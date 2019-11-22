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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. الأرصاد: طقس الغد خريفي.. والصغرى بالقاهرة 13 الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365_متابعات يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

Advertisements كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 13 24 شبين الكوم 13 24 طنطا 13 24 دمنهور 14 23 الإسكندرية 14 23 بلطيم 14 24 مطروح 14 22 السلوم 12 22 سيوة 11 23 بورسعيد 17 23 دمياط 17 22 الزقازيق 13 23 الاسماعيلية 10 24 السويس 13 24 العريش 09 23 رفح 09 22 رأس سدر 14 23 نخل 05 22 نويبع 18 24 طابا 15 21 كاترين 04 18 الطور 16 24 شرم الشيخ 19 27 الغردقة 16 28 مرسى علم 19 27 الفيوم 14 25 بنى سويف 10 25 المنيا 10 25 أسيوط 11 26 سوهاج 13 27 قنا 14 27 الأقصر 15 28 أسوان 16 28 أبوسمبل 14 28 الوادى الجديد 10 28 شلاتين 21 29 أبو رماد 21 28 حلايب 23 28

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