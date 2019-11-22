عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل انتهت الاحتجاجات فى إيران

الجمعة 22 نوفمبر 2019

تناولت أبرز الصحف العالمية، الجمعة، موجة الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المدن الإيرانية، وطرحت بعضها التساؤل: هل انتهت جولة التظاهر الأحدث التي أشعلتها أزمة اقتصادية ورفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، وسط ترقب لمصير احتجاجات مماثلة في دول عربية، تشير تقارير إلى انخراط النظام الإيراني فيها، لاسيما العراق ولبنان.



ورغم محاولات النظام الإيراني إخماد الاحتجاجات، تارة بعمليات قمع واسعة، وفق محتجين ونشطاء، لكنّ تنبؤات مراقبين وشواهد تشير إلى استمرار الموجة الاحتجاجية، على الأقل لحين تحقيق مطالب المتظاهرين.

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في واحدة من الصحف العالمية، ركزت ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الضوء على العلامات التي تشير إلى أن الاحتجاجات الإيرانية لم تنته بعد، رغم محاولات النظام التظاهر بأن الأزمة قد اختفت.

وأشارت الصحيفة إلى تظاهر السلطات الإيرانية، الخميس، بأن الحياة الطبيعية قد عادت إلى الشوارع الإيرانية بعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة على ارتفاع أسعار البنزين، وأعادت تشغيل الإنترنت جزئيًا، وأعلنت أن ”الفوضى“ التي هزت البلاد كانت محاولة أجنبية فاشلة لزعزعة استقرار البلاد.

ورغم ذلك، تتطرق الصحيفة إلى أن العديد من التطورات الأخرى تشير إلى استمرار حملة القمع، وأن الانتفاضات لم يتم سحقها بالكامل، إذ ورد أن المستشفيات كانت مليئة بالمصابين في الاحتجاجات، وقال الأطباء إن وزارة الصحة أمرت جميع المستشفيات في طهران وغيرها من المدن بإلغاء العمليات الجراحية الاختيارية، بسبب تدفق حالات الطوارئ.

وقال اتحاد الطلاب الإيرانيين إن ”عملاء ميليشيا الباسيج الموالية للحكومة يرتدون ملابس مدنية، تسللوا إلى الحرم الجامعي داخل سيارات الإسعاف، واحتجزوا أكثر من 50 طالبًا في جامعة طهران بعد نشوب الاحتجاجات هناك“.