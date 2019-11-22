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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دبى تتزين للاحتفاء باليوم الوطنى الـ48 الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365_متابعات أعلنت مؤسسة دبى للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، والتي تشمل حفلات موسيقية يحييها مجموعة من الفنانين المحليين، إلى جانب عروض تقليدية وألعاب نارية وأنشطة ملائمة لكل أفراد العائلة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وستعكس الاحتفالات مختلف جوانب مسيرة الدولة على مرّ السنين، وتلقي الضوء على نمط الحياة والتراث والثقافة الإماراتية وحسن ضيافة الشعب الإماراتي، كما ستتخللها برامج وفعاليات ترفيهية مميزة ترسّخ مكانة دبي كوجهة عائلية على مدار العام.

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