شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يحضر منافسات "فورمولا إي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يوم الجمعة، منافسات سباق "فورمولا إي" التي استضافتها مدينة الدرعية، وهو السباق الذي يمثل الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يبدأ بهذا السباق.

وحضر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، سباق "فورمولا إي"، والفعاليات المصاحبة له.

ويندرج سباق "فورمولا إي" ضمن إطار موسم الدرعية الذي يستمر شهراً كاملاً وتتخلله باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك "نزال الدرعية التاريخي"، بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، و"كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، ومهرجان الدرعية للفروسية.

ويقام سباقا "فورمولا إي" في السعودية يومي 22 و23 نوفمبر، واللذان سيشهدان تطبيق وضع الهجوم، الذي يطلق عليه البعض اسم نظام "ماريو للكارتينغ" لتوفير قدرة دفع أكبر للسيارات من 225 كيلوواط إلى 235 كيلوواط.