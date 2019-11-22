وزير النفط العراقي: كردستان قد يبدأ تسليم النفط إلى بغداد في 2020

لفت وزير ​النفط​ ​العراق​ي ​ثامر الغضبان​ في حديث تلفزوني الى إن "​إقليم كردستان​ العراق قد يبدأ تسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط إلى ​الحكومة الاتحادية​ في ​بغداد​ بحلول أوائل 2020"، مشيرا الى أن "النفط سيسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي"، مضيفا: "الإقليم أنتج 440 ألف برميل يوميا الشهر الماضي".

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