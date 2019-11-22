محكمة يابانية تسمح لغصن بالتحدّث مع زوجته بعد حظر استمر ثمانية أشهر

أفاد متحدث بإسم الرئيس السابق لمجموعة نيسان ​كارلوس غصن​، أن الأخير تحدث الى زوجته لأول مرّة منذ ثمانية أشهر، بعدما رفعت ​محكمة​ في ​طوكيو​ حظراً كانت تفرضه على تواصلهما.

وقبل المحادثة، أفاد بيان للاسرة أن المحادثة ستستمر لساعة واحدة فقط وستتم بحضور المحامين، مشيرا الى أنه "سيكون عليهما الالتزام بمناقشة المواضيع التي حددها القاضي. وسيتم تحويل فحوى الحديث إلى القاضي والمدعين".

وكررت اسرة غصن مطالبتها بإلغاء هذا "الحظر المفرط والقاسي وغير الإنساني" واحترام "الحقوق الأساسية" للزوجين.

وينتظر غصن الذي تم الإفراج عنه بكفالة في طوكيو محاكمته في أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه بأنه ارتكبها عندما كان رئيسًا لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان أنقذها من الإفلاس.

وكانت محكمة طوكيو منعت غصن من الاتصال بزوجته كارول رغم الالتماسات العديدة التي قدمها فريق الدفاع عنه في هذا الصدد حيث وصف الإجراء بـ"القاسي" وبأنه بمثابة "عقاب".