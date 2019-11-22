داخلية تركيا: احتجاز جهادي خطط لاعتداءين في ألمانيا وروسيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "أنقرة تحتجز عنصرا هاما في "تنظيم داعش" خطط على حد قوله لاعتداءين وقعا في ألمانيا وروسيا"، مشيرا الى أن "شخصا مهما في "داعش" هو الذي خطط وأعطى الأمر بتنفيذ اعتداء بالقنبلة وقع عام 2018 في روسيا وللهجوم في متجر في هامبورغ بألمانيا".
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "حرييت" أن الموقوف الذي عرف عنه باسم يوسف هبة، هو خبير متفجرات ومدرِّب على العمليات الانتحارية"، مبينا أن "القوات التركية قبضت عليه في أعزاز بشمال سوريا".
ولم يكشف أي تفاصيل عن الاعتداءين المنسوبين إلى هبة المعروف أيضا بالاسم الحركي "أبو جهاد الدين النصر عبيدة".
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