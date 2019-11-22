داخلية تركيا: احتجاز جهادي خطط لاعتداءين في ألمانيا وروسيا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ أن "​أنقرة​ تحتجز عنصرا هاما في "تنظيم داعش" خطط على حد قوله لاعتداءين وقعا في ​ألمانيا​ و​روسيا​"، مشيرا الى أن "شخصا مهما في "داعش" هو الذي خطط وأعطى الأمر بتنفيذ اعتداء بالقنبلة وقع عام 2018 في روسيا وللهجوم في متجر في ​هامبورغ​ بألمانيا".

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "حرييت" أن الموقوف الذي عرف عنه باسم يوسف هبة، هو خبير ​متفجرات​ ومدرِّب على العمليات الانتحارية"، مبينا أن "​القوات التركية​ قبضت عليه في ​أعزاز​ بشمال سوريا".

ولم يكشف أي ​تفاصيل​ عن الاعتداءين المنسوبين إلى هبة المعروف أيضا بالاسم الحركي "أبو جهاد الدين النصر عبيدة".