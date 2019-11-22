أسود: نرفض تعبير "كلن يعني كلن" والعمل السياسي ينطلق من خط معين

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في حديث تلفزيوني الى أن "بعض الناس بسلوكهم من ثلاثين سنة حطموا أحلام الناس"، مشيرا في نفس الوقت الى أن "العمل السياسي والاصلاحي ينطلق من خط معين ، معطيا أمثلة عن بعض القوانين التي يتم التعامل معها على قاعدة الاستنسابية إذ هناك بعض القوانين أساسية فيما يتم التعامل مع قوانين أخرى على قاعدة أنها غير ضرورية".

وتحدث عن الحراك في الشارع، مشيرا الى أننا "نفصل بين من يتوجهون للتظاهرة من وجعهم بينما جزء آخر يتحرك بناء على الطلب"، مشددا على أننا "نرفض تعبير "كلن يعني كلن" إذ لا يمكن أن شمل الجميع دون اعطاء البديل خصوصا وأن هناك شيء مريب يحصل في ​الحياة​ السياسية".