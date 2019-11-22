أحمد القطان: كلنا مع الإصلاح وتغيير الوضع الصعب الذي نعيشة الى افضل

أكد رئيس ​جمعية قولنا والعمل​ ​الشيخ أحمد القطان​ على أنه "في عيد الإستقلال يجب علينا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية والإسلامية في ​لبنان​ وأن نتمسك بمعادلة "الشعب و​الجيش​ و​المقاومة​" التي تنصرنا على اعدائنا".

واشار في تصريح الى اننا "كلنا مع معالجة ​الفساد​ وإسترداد ​الأموال المنهوبة​ وكلنا مع الإصلاح وتغيير الوضع الصعب الذي نعيشة الى افضل وأحسن الأوضع ولكن بشرط أن لا تدخل ال​سياسة​ وأن لا نتكلم بطريقة تخدم أعداء لبنان، لأن لبنان لا يحكم الا بالتوافق"

وحيا الشيخ القطان ​الشعب اللبناني​ الذي انتفض في وجه الفاسدين، معتبرا أن "ضغط الشعب اللبناني يجب أن لا يكون خدمة لفلتمن ولا خدمة ل​ترامب​ وأعداء الإسلام وأعداء الأحرارفي العالم، بل ضغط الشارع يجب أن يكون من أجل الإصلاح ولكن المسألة ليست شعارات نرفعها وثم نخرب البلد إقتصاديا ونسلمه لأعداء لبنان لقمة سائغة من أجل أن يتحكموا بهذا البلد"

ورأى القطان أن " المستهدف الأول في لبنان هو المقاومة ولكن لا أحد يستطيع أن يعلنها لذلك يطلطون تحت شعارات كثيرة فجاء فيلتمان وأعلنها أن الهدف في لبنان هو اسقاط المقاومة في لبنان وتسليم سلاح المقاومة في لبنان نحن نعتبر سلاح المقاومة في لبنان شرفنا وكرامتنا ودافع عنا كلبنانيين على اختلاف انتماءاتنا المذهبية والطائفية والحزبية، وأمن الأمن والإستقرار في لبنان".