النشرة: رئيس بلدية حاصبيا تقدم بشكوى ضد اصحاب معاصر الزيتون

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا تقدم بشكوى اعتبرها بمثابة اخبار لمدعي عام البيئة وكافة الأجهزة الأمنية المعنية وكذلك الى وزارتي الطاقة والمياه والبيئة بحق اصحاب معاصر الزيتون والبلديات في العديد من قرى المنطقة المحيطة بحاصبيا نتيجة الكارثة البيئية التي يتعرض لها مجرى نهر الحاصباني نتيجة تسرب كميات كبيرة من زيبار الزيتون من هذه المعاصر اضافة الى كميات أخرى من الصرف الصحي من هذه القرى والبلدات بشكل عشوائي.
وكشف الحمرا الى ان ما يفوق عن 8 اطنان من السمك والحياة المائية في مجرى النهر قد نفقت جراء هذا التلوث الذي أثر سلبا ايضا على محطة ضخ المياه في منطقة رأس النبع التي تغذي بلدة حاصبيا بمياه الشفا.
وشدد الحمرا على ضرورة معالجة هذه الكارثة والا سيضطر مع اهالي البلدة جميعا الى اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية هذه الثروة المائية و التي تشكل مصدرا رئيسيا لمعيشة غالبية ابناء البلدة.
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