النشرة: رئيس بلدية حاصبيا تقدم بشكوى ضد اصحاب معاصر الزيتون

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن رئيس بلدية حاصبيا لبيب ​الحمرا​ تقدم بشكوى اعتبرها بمثابة اخبار لمدعي عام ​البيئة​ وكافة ​الأجهزة الأمنية​ المعنية وكذلك الى وزارتي ​الطاقة​ و​المياه​ والبيئة بحق اصحاب معاصر الزيتون والبلديات في العديد من قرى المنطقة المحيطة بحاصبيا نتيجة الكارثة البيئية التي يتعرض لها مجرى ​نهر الحاصباني​ نتيجة تسرب كميات كبيرة من زيبار الزيتون من هذه المعاصر اضافة الى كميات أخرى من ​الصرف الصحي​ من هذه القرى والبلدات بشكل عشوائي.

وكشف الحمرا الى ان ما يفوق عن 8 اطنان من السمك و​الحياة​ المائية في مجرى النهر قد نفقت جراء هذا ​التلوث​ الذي أثر سلبا ايضا على محطة ضخ المياه في منطقة ​رأس النبع​ التي تغذي بلدة حاصبيا بمياه الشفا.

وشدد الحمرا على ضرورة معالجة هذه الكارثة والا سيضطر مع اهالي البلدة جميعا الى اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية هذه ​الثروة المائية​ و التي تشكل مصدرا رئيسيا لمعيشة غالبية ابناء البلدة.