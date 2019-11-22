انطوان نصرالله: حمى الله لبنان

طلب المحامي ​انطوان نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتمايع "أن يحمي الله ​لبنان​ من صراعات الساسة التي لا تنتهي وتمسكهم المرضي ب​السلطة​، ومن مصارف لم يترك لنا اصحابها الا ديون وفوائد وعمولات ندفعها، ومن جشع تجار الازمات الذين يحومون على المواطن للانقضاض عليه، ومن معارضة سطحية بدل ان تلتقط اللحظة التاريخية التي نعيشها، راحت تحلم بالعودة الى حضن احزاب لم تعد تملك الا جيوش الكترونية هزلية وحاقدة".

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