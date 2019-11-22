النشرة: انطلاق مسيرة الاستقلال الشعبية في مدينة صيدا نحو تقاطع ايليا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن انطلاق مسيرة ​الاستقلال​ الشعبية في ​مدينة صيدا​ من ساحة "الشهداء" الى ساحة الثورة عند تقاطع ايليا حيث سيتم تشكيل علم ​لبنان​ ضخم لمناسبة يوم الاستقلال.

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