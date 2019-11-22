الغاء زيارة ابي خليل الى عين عنوب

ألغيت زيارة النائب ​سيزار أبي خليل​ الى بلدة عين عنوب في ​عاليه​ لوضع اكليل من الزهر على تمثال شهيد ​الاستقلال​ سعيد فخر الدين والتي كان من المقرر ان تكون عند الاولى والنصف من بعد الظهر. وكان أهالي عين عنوب والقرى المجاورة نفذوا اعتصاما رفضا لمجيء أبي خليل الى المنطقة.

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