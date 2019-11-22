محمد شقير: الاستقلال يقضي التمسك بوحدتنا

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "إلى أن ​عيد الاستقلال​ يأتي هذا العام في أدق لحظة تاريخية يمر فيها الوطن"، لافتاً إلى أن "الحفاظ على الاستقلال يقتضي التمسك بوحدتنا والالتفاف حول جيشنا وقوانا الأمنية".

ورأى شقير أن "على القيادات السياسية تحمل مسؤولياتها والتضحية للحفاظ على لبنان سيدا حرا مستقلا لجميع ابنائه".