كوبيتش: مخاوف كبيرة بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان

رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أن هناك مخاوف كبيرة بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وقال: "هناك افتقار لحسن إدارة الموقف".

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