بدأ منذ قليل العرض المدني لمناسبة عي الاستقلال في ساحة الشهداء والذي يشارك فيه 42 فوجًا.
هذا وتم اطلاق مفرقعات نارية تزامنا مع بدء العرض المدني لمناسبة ذكرى الاستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء العرض المدني لمناسبة الاستقلال في ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.