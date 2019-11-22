بدء العرض المدني لمناسبة الاستقلال في ساحة الشهداء

بدأ منذ قليل العرض المدني لمناسبة عي الاستقلال في ​ساحة الشهداء​ والذي يشارك فيه 42 فوجًا. هذا وتم اطلاق مفرقعات نارية تزامنا مع بدء العرض المدني لمناسبة ذكرى الاستقلال.

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