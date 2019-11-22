رئيس موريتانيا يستقبل “وزير خارجية” البوليساريو

استقبل رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الغزواني، أمس الخميس، بقصر الرئاسة في نواكشوط، محمد سالم ولد السالك، مسؤول الشؤون الخارجية بجبهة “البوليساريو”.

وقال ولد السالك، في تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إنه سلم الرئيس الموريتاني رسالة من الأمين العام لجبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وآخر التطورات التي تعرفها قضية الصحراء”.

وتشهد علاقة المغرب بموريتانيا، مدا وجزرا دائمين، وسط استمرار الحديث من الجانبين عن مساعٍ دبلوماسية لتطويرها وتعزيزها طيلة فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

وحضر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتكليف من الملك، قبل قرابة أربعة أشهر، مراسيم تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني.

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وقال رئيس الحكومة، في تصريح صحفي، لدى وصوله إلى مطار نواكشوط، “”أنا سعيد جدا بحضور احتفالات تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، ونريد أن نهنئ الإخوان في موريتانيا بالمرحلة السياسية التي اجتازوها، والتي جعلت موريتانيا تتمتع بالاستقرار والأمن، وهو شيء ضروري للتنمية”.

وأكد أن “المغرب حريص على أن يقوي أكثر العلاقات التاريخية والجيدة بين البلدين، والتي نحن حريصون أيضا على تنويعها في المستقبل”.