“قنينة غاز صغيرة تتسبب في حريق في بوذنيب..احتراق بيت بالكامل وحالة رعب وسط السكان- صور

شب حريق، صباح اليوم الجمعة، بأحد المحلات لبيع، وإصلاح الأثاث المنزلي، بمدينة بوذنيب، التابعة لإقليم الرشيدية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتعود أسباب الحريق، وفقا لمصدر “اليوم 24″، إلى انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير، التي تسببت في احتراق كل الأفرشة، والأثاث الموجودة داخل المحل.

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وعاش السكان المجاورن للمحل المذكور لحظات عصيبة، بسبب الخوف من أن تنتقل ألسنة اللهب إلى منازلهم، قبل تدخل رجال الوقاية المدنية.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، من السيطرة على الحريق، وإخماد نيرانه، التي كانت على وشك الاندلاع في المنازل المجاورة، والتسبب في كارثة حقيقية.