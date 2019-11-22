نشرة خاصة .. رياح وأمطار قوية من المستوى البرتقالي اليوم وغدا

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نشرة إنذارية جديدة، تحذر فيها من رياح وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت المديرية، في النشرة التي أصدرتها اليوم الجمعة، إن أمطار ورياح قوية من المستوى البرتقالي اليوم الجمعة وغدا السبت في عدد من أقاليم المملكة.
وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تكون الأجواء ممطرة بكل من وسط البلاد وجبال الأطلس والسهول الغربية للأطلس والمنطقة الشرقية.
كما ستكون السماء غائمة جزئيا ومصحوبة بقطراتمطرية متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية والريف، وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية من القطاع الغربي بالمنطقة الشرقية وبالجبال وبالواجهة المتوسطية، ومعتدلة شمالية غربية بجنوب ووسط وشمال البلاد.
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