نشرة خاصة .. رياح وأمطار قوية من المستوى البرتقالي اليوم وغدا

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نشرة إنذارية جديدة، تحذر فيها من رياح وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المديرية، في النشرة التي أصدرتها اليوم الجمعة، إن أمطار ورياح قوية من المستوى البرتقالي اليوم الجمعة وغدا السبت في عدد من أقاليم المملكة.