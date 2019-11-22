“MBC” توضح حقيقة توقيف برنامج “ساعة سعيدة”

نفت إدارة قناة “إم بي سي”، اليوم الجمعة، الأنباء، التي راجت، مؤخرا، حول توقيف بث “برنامج “ساعة سعيدة”، وأوضحت أن البرنامج مستمر بوتيرة أسبوعية.

وكشف مسؤول التواصل في”MBC”، مدحت حسن، في تصريحه لـ”اليوم24″، أن بث برنامج “ساعة سعيدة” لن يتوقف، إذ سيستمر عرضه، أسبوعيا، في سهرة الخميس من كل أسبوع، ويقدمه الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني

وراجت أنباء عن توقيف برنامج “ساعة سعيدة” من طرف المشرفين على قناة “إم بي سي”، بدعوى أنه لم يحقق النجاح المرجو منه، غير أن مسؤول تواصل “ام بي سي” نفى كل تلك الشائعات.

وشهد برنامج “ساعة سعيدة” منذ انطلاقه بعض التغييرات، إذ تحولت وتيرة بثه من يومية إلى أسبوعية، كما تكلف الجريني بالتقديم لوحده، بعد أن كان مرفوقا في البداية بالفنانة جميلة البدوي.