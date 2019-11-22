مراكش.. “جثة حمار” تتسبب في انقلاب سيارة-صور

شهدت الطريق السيار، الرابطة بين مراكش، وسيدي بوعثمان، أمس الخميس، حادث سير خطير، جراء انقلاب سيارة بعد اصطدامها بشكل مفاجئ بجثة حمار.

وحسب مصادر محلية، فإن جثة حمار في الطريق السيار تسببت في حادث سير، وصف بالخطير، وخلف إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء انقلاب سيارتهما الصغيرة .

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وأضاف المصدر ذاته أن سائق السيارة لم ينتبه إلى جثة الحمار، التي كانت مرمية وسط الطريق السيار، ما أدى إلى اصطدامه بها، وانقلاب السيارة بجنبات الطريق عدة مرات.

ونقل المصابان في الحادث على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي لتحديد المسؤوليات.