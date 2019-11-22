غزة: استشهاد أحد مصابي مجزرة السواركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ظهر اليوم الجمعة، استشهاد مواطن فلسطيني ممن أصيبوا في مجزرة عائلة السواركة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد شهداء المجزرة إلى تسعة.

وأكدت الوزارة استشهاد محمد سالم عودة السواركة (40 عامًا) متأثرًا بجراحه، التي أصيب بها في مجزرة الاحتلال بحق عائلة السواركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال التصعيد الأخير.

ويذكر أن طائرات الاحتلال قصفت المنزل، فجر 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بستة صواريخ ما أدى لتسويته بالأرض، فوق رؤوس ساكنيه وهُم نائمون. واستشهد أفراد أسرة واحدة في هذه المجزرة من بينهم والد ووالدة الأسرة وعدد من أبنائهم وأقاربهم. وانتشلت قوات الإنقاذ جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بعد جهد كبير.

وشهداء هذه المجزرة هم: رسمي سالم أبو ملحوس (45 عاما)، يسرى محمد أبو ملحوس (39 عاما)، مريم سالم أبو ملحوس (35 عاما)، وسيم محمد سالم أبو ملحوس (12 عامًا)، مهند رسمي سالم أبو ملحوس (13 عامًا)، معاذ محمد سالم أبو ملحوس (7 أعوام)، فارس محمد سالم أبو ملحوس وسالم محمد سالم أبو ملحوس (4 أعوام). كما أصيب عشرة آخرون غالبيتهم أطفال.

وباستشهاد محمد سالم السواركة يرتفع عدد شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة لـ 36 شهيدا.