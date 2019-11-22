رفع سيطرة سن الذبان الامنية شرقي الرمادي للمرة الاولى منذ ثلاثة اعوام

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وبالتنسيق مع الحكومة المحلية وجه برفع سيطرة الشهيد طالب في منطقة ناحية سن الذبان الامنية بناحية الحبانية شرقي مدينة الرمادي، ضمن خطة دعم جهود الامن والاعمار".واضاف ان "عملية رفع الحواجز الامنية من الطرق الرئيسية والفرعية جاء على خلفية الاستقرار الامني الذي تشهده مناطق شرقي مدينة الرمادي"، مبينا ان "الغاء بعض من السيطرات الامنية جاء بالتزامن مع عودة معظم الاسر النازحة الى مناطق سكناهم المحررة".

وتابع، أن "الايام القليلة المقبلة سوف تشهد الغاء ورفع العديد من الحواجز الامنية في المدينة بعد استقرار الاوضاع الامنية وبفضل الانتشار الامني الكبير للقوات الامنية عند مداخل ومخارج المدينة".