أهالي بغداد يتوافدون الى ساحة التحرير للمشاركة بالتظاهرات

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن المئات من اهالي مختلف مناطق العاصمة بغداد، مستمرون بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الحركة الاحتجاجية.

وأوضح المصدر، اعدادا من المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني، انتقلوا الى مقتربات جسر الاحرار، وسط بغداد، وسط اطلاق القنابل الخانية من قبل القوات الامنية لغرض تفريقهم.



واشار المصدر في وقت سابق ، الى تسجيل أكثر من ٤٠ حالة اختناق بعضها حرجة جدا، تم نقلها الى مستشفيات قريبة.

وافاد مصدر امني، في وقت سابق صباح اليوم الجمعة، باطلاق كثيف للقنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين الذين يتواجدون قرب جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) يومها التاسع والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

