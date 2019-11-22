ارتفاع حالات الاختناق مع استمرار اطلاق القنابل الدخانية قرب جسر الاحرار

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية مستمرة باطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع، قرب جسر الاحرار وسط بغداد، ما اسفر عن ارتفاع حالات الاختناق.

واشار المصدر، الى تسجيل أكثر من ٤٠ حالة اختناق بعضها حرجة جدا، تم نقلها الى مستشفيات قريبة.



وافاد مصدر امني، في وقت سابق صباح اليوم الجمعة، باطلاق كثيف للقنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين الذين يتواجدون قرب جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) يومها التاسع والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

