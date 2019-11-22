اخماد حريق في كربلاء بدار والعثور على جثة صاحب الدار وانقاذ الزوجة والطفلة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، الجمعة، عن اخماد حريق في دار والعثور على جثة صاحب الدار وانقاذ الزوجة والطفلة.



وأضافت، أنه تم "العثور على جثة صاحب الدار مصابة بحروق بليغة مع تمكنها من انقاذ زوجة صاحب الدار وأبنتها الطفلة واخراجهما بعد ان كانتين محتجزتين في داخل ذلك الدار المحترق مع اجراء الأسعافات الاولية لهما بسبب استنشاق الغازات المصاحبة للحريق مع نقل جثة صاحب الدار الى دائرة الطب العدلي وتسليمها وفق الإجراءات القانونية". وقالت المديرية في بيانم تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تلقت نداء استغاثة يشير بجود حادث حريق اندلع داخل دارسكن في منطقة ملحق حي المعلمين في محافظة كربلاء المقدسة، وعلى الفور توجهت ثلاث فرق اطفاء وانقاذ وعجلة اسعاف الى موقع الدار وباشرت بعمليات الاخماد بالتزامن مع عمليات الانقاذ".وأضافت، أنه تم "العثور على جثة صاحب الدار مصابة بحروق بليغة مع تمكنها من انقاذ زوجة صاحب الدار وأبنتها الطفلة واخراجهما بعد ان كانتين محتجزتين في داخل ذلك الدار المحترق مع اجراء الأسعافات الاولية لهما بسبب استنشاق الغازات المصاحبة للحريق مع نقل جثة صاحب الدار الى دائرة الطب العدلي وتسليمها وفق الإجراءات القانونية". وتابع، "تم طلب استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحادث".

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