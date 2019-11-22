سيؤول تتراجع عن تعليق تبادل المعلومات مع طوكيو بشأن بيونج يانج

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، تراجعها عن قرار تعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان بشأن أنشطة كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن سيؤول أبلغت طوكيو بأنها ستواصل مشاركتها المعلومات المخابراتية بشأن كوريا الشمالية، مما يمثل عدولا عن قرار سابق بوقف اتفاق للتعاون بين البلدين وسط خلاف حول التجارة ووقائع التاريخ.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بقرار كوريا الجنوبية، مؤكدا أن سيؤول اتخذت خيارا استراتيجيا بالإبقاء على اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية.

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وقال آبي بعدما أبلغت سيؤول بلاده بقرارها: "أشدد على أهمية التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وبين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ووقعت كوريا الجنوبية تحت ضغوط من الولايات المتحدة لاستمرار اتفاقها لأمن المعلومات العسكرية مع اليابان.



وكانت واشنطن تخشى أن تؤدي أي عودة لنقل المعلومات من خلال الجيش الأمريكي إلى تقويض الجهود الرامية للرد على أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الجنوبية في أغسطس/آب الماضي إنها ستنهي الاتفاق بعدما فرضت اليابان قيودا على تصدير مواد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.

وكان وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا قد قال إن قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين البلدين أمر يدعو للأسف الشديد.