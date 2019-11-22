موسكو تحبط "مخططا انقلابيا" وتقبض على 9 إرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا إحباط مخطط انقلابي والقبض على 9 إرهابيين، بتهمة ممارسة أنشطة غير دستورية تهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحالية باستخدام القوة.
وقال الأمن الفيدرالي، في بيان، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه تم إحباط محاولة تورط بها قياديان اثنان من تنظيم إرهابي محظور في روسيا و7 من أعضائه، في إطار عملية خاصة في مدينة موسكو وجمهورية تتارستان وإقليم تيومين بجبال الأورال.
وأضاف أن "المقبوض عليهم شكلوا شبكات إرهابية مغلقة في مناطق روسيا، ونظموا مهام تمويل أنشطة مخالفة للقانون، ونشر الأيديولوجية الإرهابية، وقاموا بتجنيد بعض السكان في صفوفهم".
وأشار الأمن إلى أنه "ثبت قيام أعضاء التنظيم بأنشطة غير دستورية تقوم على مبدأ إنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية، وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، وتهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحالية باستخدام القوة".
ووفقا للبيان، فقد وجد في حوزتهم مواد دعائية محظورة في روسيا، ووسائل اتصال وتخزين بيانات.
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