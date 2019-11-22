شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: سياسات المحاور اثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات خاصة قال وزير ​الدولة​ لشؤون الخارجية الاماراتية ​أنور قرقاش​، في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ إن "سياسات المحاور اثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا.

واستغرب قرقاش بالقول، "كيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة، الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد ولن تترك أثرا على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: سياسات المحاور اثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.