رويترز: قوات الامن العراقية تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ببغداد

أشارت وكالة "رويترز" الى أن "قوات الامن العراقية تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في ​بغداد​". وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من تشرين الاول بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

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