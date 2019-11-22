وزير خارجية ألمانيا يعارض إخراج السلاح النووي الأميركي من بلاده

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ أنه "ضد إخراج ​السلاح النووي​ الأميركي من ​ألمانيا​، من طرف واحد".

ولفت ماس في تصريح القاه خلال زيارته مدينة ​هيروشيما​ اليابانية الى أن "هذا الأمر لن يساعد في أي شيء، إذا كان الموضوع نقل السلاح النووي من بلد إلى آخر. إذا كان يجب أن يزول السلاح النووي، فيجب أن يزول في كل مكان".

وأضاف: "مسألة نزع السلاح النووي تتطلب اتفاقات واسعة وليس حصرها في دول معينة، وأشار إلى أنه يؤيد فكرة عالم خال من السلاح النووي"، مشيرا الى أنه "يجب أن يبقى هدفنا هو عالم خال من السلاح النووي، حتى وإن كان ذلك صعباً أو تطلب الكثير من الوقت".