الشرطة البريطانية تعتقل رجلا في التحقيق بشأن حادثة مقتل 39 فيتناميا

القت ​الشرطة البريطانية​ القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما من أيرلندا الشمالية كجزء من تحقيقها في مقتل 39 شخصا فيتناميا عثر عليهم في مؤخرة شاحنة بالقرب من لندن الشهر الماضي.

وأشارت شرطة إسيكس في بيان الى انه "تم اعتقاله للاشتباه في تآمره على تهريب الأشخاص والتآمر للمساعدة في ​الهجرة​ غير الشرعية وهو مازال رهن الاحتجاز"، مضيفة: "الرجل اعتقل في بلدة بيكونسفيلد التي تبعد 25 ميلا إلى الغرب من لندن".

هذا وكانت نشرت الشرطة البريطانية، في 8 تشرين الثاني، أسماء 39 فيتناميا كانت قد عثرت على جثثهم في حاوية شحن بالقرب من لندن الشهر الماضي ومن بينهم ثلاثة صبيان، وقالت إنها تجري مشاورات مع هانوي حول تسليم الجثث.

واشار تيم سميث المسؤول في الشرطة الى انها "كانت عملية مهمة للغاية وعمل فريقنا بجد من أجل أن تكون هناك إجابات لتساؤلات الأسر القلقة التي كانت تخشى أن يكون هناك من أفرادها من هو ضمن من انتهت رحلتهم المأساوية على شواطئنا".

وعثر على الجثث وبينها ثماني جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمس.