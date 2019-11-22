الشرطة البوليفية تفرق مسيرة كبيرة ضد الحكومة في العاصمة

فرقت ​الشرطة​ البوليفية ب​الغاز​ المسيل لدموع تظاهرة ضد ​الحكومة​ في العاصمة لاباز بينما يناقش البرلمان وسائل الخروج من ​الأزمة​ الخطيرة التي تهز البلاد.

وحمل آلاف الأشخاص نعوش خمسة أشخاص قتلوا الثلاثاء في صدامات في مدينة إل ألتو المحاذية للاباز وتعد معقل الرئيس السابق إيفو موراليس.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ساحة ​سان فرانسيسكو​ في وسط لاباز مما اضطر مجموعتان تحملان نعشين لوضعهما على الأرض لفترة قصيرة بعدما حاصرتهما سحب الغاز.