نقلت قناة "العربية" عن مستشار للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قوله ان "المشكلة في ​لبنان​ انه لا يوجد اجماع بين الجهات اللبنانية ولا بين الدول التي لها نفوذ في لبنان، هناك نوع من عدم الاكتراث ولا أي دولة مستعدة لوضع رأسمال سياسي في لبنان لكن فرنسا ستبقى بجانب لبنان في كل الظروف".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار ماكرون: ليس هناك اي دولة مستعدة لوضع رأسمال سياسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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