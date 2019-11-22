بري والحريري غادرا وزارة الدفاع بعد إنتهاء العرض العسكري

غادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ​وزارة الدفاع​، فور إنتهاء ​العرض العسكري​ الذي أقيم بمناسبة العيد الـ76 للإستقلال اللبناني، فيما غادر ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون الباحة الخارجية لوزارة الدفاع الى داخلها.

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