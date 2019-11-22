عبود: اذا لم تلتزم السلطة بالاصلاحات سيبقى الشعب في الشارع

رأى الوزير السابق فادي عبود أنه "اذا لم يتم حل موضوع الاستيراد من الخارج من مواد استهلاكية ومواد أولية للصناعة سنواجه ازمة حقيقية"، معتبرا ان "تشجيع الصناعة الوطنية ضرورة اساسية ويجب ان تكون عنوان المرحلة المقبلة".
ولفت إلى ان "المشاهد اليوم من كل المناطق اللبنانية احتفالا بالاستقلال "بتكبّر" القلب ويجب ان يتم ترجمة هذه المشاعر الى حلول كي لا تبقى شعارات". وقال: "اذا لم تلتزم السلطة بالاصلاحات سيبقى الشعب في الشارع لان السرقات واضحة ولا يتم اخفاؤها ، وبالتالي يجب التعاطي مع قصة المحاسبة جدياً".
وأوضح ان "شبكة الاحتكارات هي ايضاً جزء من منظومة الفساد لان الاحتكار بات متجذرا في العقلية اللبنانية لدرجة بات هناك قناعة ان لا ارباح بدون احتكار".
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