سعد: لا عيد استقلال حقيقياً في ظل سلطة مغيبة

رأى عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ ان "‫لا عيد ⁧‫استقلال حقيقي‬⁩ في ظل سلطة مغيبة اعلنت استقلالها عن مطالب شعبها واستفحلت في ​الفساد​ واستغلال المناصب".

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