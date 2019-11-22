دعموش: لعبة الايقاع بين المقاومة والجيش وبين المقاومة وحلفائها انتهت

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ ​علي دعموش​ في خطبة الجمعة الى ان "​السفير الاميركي​ السابق في ​لبنان​ ​جيفري فيلتمان​ قدم دليلا اضافيا بعد كلام وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ على حجم التدخل الاميركي السافر بالشأن اللبناني وقال بالحرف ما يحدث مرتبط بالمصالح الامريكية، ولم يخف ان اهداف ​اميركا​ في لبنان هي محاصرة ​المقاومة​ وتعطيل النهوض الاقتصادي الا بدفع أثمان سياسية وهدد اللبنانيين اما ان ينصاعوا للإرادة الاميركية واما عليهم ان يواجهوا الفوضى والانهيار".

وقال: "لقد فشلت في السابق كل المحاولات الاميركية لجر اللبنانيين الى الفتنة بفعل وعي اللبنانيين وتمسكهم بالوحدة الوطنية ورفضهم للتدخلات الخارجية، واليوم ​اللبنانيون​ جميعا مدعوون للتعبير عن رفضهم للتدخل الامريكي بشؤون بلدنا والحفاظ على حريته واستقلاله". وشدد على ان "لعبة الايقاع بين المقاومة و​الجيش​ وبين المقاومة وحلفائها انتهت وجربت سابقا وفشلت".

وأضاف "في يوم ​الاستقلال​ الوطني لا بد من التأكيد على ان تجسيد الاستقلال الحقيقي يكون برفض اللبنانيين للتدخلات الامريكية في لبنان وتشكيل ​حكومة​ سيادية بعيدا عن الاملاءات الخارجية ولا تشبه ولا تنفذ ما يريده فيلتمان ، حكومة يؤلفها لبنانيون وتنفذ ما تمليه مصلحة لبنان و​الشعب اللبناني​ وتضع في اولوياتها تلبية صرخات الناس ومطالبهم المحقة".