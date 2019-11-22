دعموش: لعبة الايقاع بين المقاومة والجيش وبين المقاومة وحلفائها انتهت

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة الى ان "السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان قدم دليلا اضافيا بعد كلام وزير الخارجية مايك بومبيو على حجم التدخل الاميركي السافر بالشأن اللبناني وقال بالحرف ما يحدث مرتبط بالمصالح الامريكية، ولم يخف ان اهداف اميركا في لبنان هي محاصرة المقاومة وتعطيل النهوض الاقتصادي الا بدفع أثمان سياسية وهدد اللبنانيين اما ان ينصاعوا للإرادة الاميركية واما عليهم ان يواجهوا الفوضى والانهيار".
وقال: "لقد فشلت في السابق كل المحاولات الاميركية لجر اللبنانيين الى الفتنة بفعل وعي اللبنانيين وتمسكهم بالوحدة الوطنية ورفضهم للتدخلات الخارجية، واليوم اللبنانيون جميعا مدعوون للتعبير عن رفضهم للتدخل الامريكي بشؤون بلدنا والحفاظ على حريته واستقلاله". وشدد على ان "لعبة الايقاع بين المقاومة والجيش وبين المقاومة وحلفائها انتهت وجربت سابقا وفشلت".
وأضاف "في يوم الاستقلال الوطني لا بد من التأكيد على ان تجسيد الاستقلال الحقيقي يكون برفض اللبنانيين للتدخلات الامريكية في لبنان وتشكيل حكومة سيادية بعيدا عن الاملاءات الخارجية ولا تشبه ولا تنفذ ما يريده فيلتمان ، حكومة يؤلفها لبنانيون وتنفذ ما تمليه مصلحة لبنان والشعب اللبناني وتضع في اولوياتها تلبية صرخات الناس ومطالبهم المحقة".
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