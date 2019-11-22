الأحد .. برنامج الأمم المتحدة ومكتبة الإسكندرية تناقش قضايا العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لمكتبة الإسكندرية، الأحد المقبل ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "العنف ضد المرأة.. منظور ثقافي وصحي"، وذلك بالتعاون مع لجنة تمثيل الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في مصر، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة.
وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الجمعة، أن الندوة تأتي في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وكذلك بمناسبة زيارة الدكتورة ليزلي ريجان، رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في إنجلترا.
وتهدف الندوة إلى تناول موضوعات متعلقة بالعنف ضد المرأة مثل ختان الإناث والعنف الأسري وغيرها من الموضوعات من منظور ثقافي وصحي وذلك من خلال التطرق لأحدث الإحصاءات وسبل معالجة هذه التحديات.
ومن المقرر أن يشارك في الندوة خبراء من مختلف المنظمات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية.
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