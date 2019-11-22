روسيا: العملية التركية في سوريا مكنت مئات من "داعش" على الهروب

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

قال مسؤول روسي بارز اليوم الجمعة إن العملية التركية في شمال شرق سوريا ساعدت مئات المسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي على الهروب من السجون.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية الرسمية:"هذا الأمر يثير المخاوف بصورة رئيسية من أن مقاتلي تنظيم داعش الذين تمكنوا من الهروب قد يسعون إلى استعادة القدرات القتالية للتنظيم الإرهابي".

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ووافقت روسيا، الحليف العسكري الرئيسي للحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد، على تقاسم السيطرة على جزء من شمال سورية في محاولة لوقف العملية التركية.

وقد أكد سيرومولوتوف موقف موسكو من ضرورة استعادة وحدة الأراضي السورية.

وشنت تركيا عملية عسكرية الشهر الماضي على شمال شرق سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. وقد استهدفت العملية "قوات حماية الشعب" الكردية، والتي تعدها أنقرة إرهابية.