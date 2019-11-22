الخارجية الروسية تحذر من استئناف العمليات العسكرية شمالي سوريا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سير ومولوتوف من مغبة استئناف العمليات العسكرية شرقي الفرات بشمالي سوريا، مشيرة إلى أن هذا يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.



وقال سير ومولوتوف ـ في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة إن "فرار مئات الإرهابيين من السجون نتيجة العمليات العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، يثير قلقا بالغا لدى روسيا، لاسيما نظرا إلى إمكانية عودة نشاط

تنظيم داعش مرة أخرى، ما يهدد أمن المنطقة".



وحمل المسؤول الروسي القوات العسكرية الأجنبية في سوريا مسئولية تصعيد الأوضاع في شرق الفرات، مشددا على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية في سوريا والعمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

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وكشف نائب وزير الخارجية الروسي عن أن بلاده تتخذ تدابير ملموسة لمكافحة

إعادة انتشار المسلحين بعد هزيمتهم في سوريا.



وقال: "لقد تصدينا لتوجه المواطنين الروس للمشاركة في أنشطة المنظمات الإرهابية الدولية عن طريق منع هؤلاء المسلحين الإرهابيين من السفر إلى بلدان العبور".

وأضاف:" يوجد عمل منظم بشأن هؤلاء المسلحين، الذين غادروا روسيا ويعودون إليها، وذلك عن طريق البحث عنهم ومقاضاتهم.



وأشار إلى أنه عند نقاط التفتيش عبر حدود الدولة الروسية تم إنشاء آلية لتحديد هوية الأشخاص من هذه الفئة في سياق مراقبة الحدود، موضحا أنه تم كذلك اتخاذ تدابير لبناء حاجز قانوني أمام أنشطة الإرهابيين الأجانب.