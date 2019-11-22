مستوطنون يحرقون سيارات فلسطينية جنوب وشرق نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، عددا من مركبات الفلسطينيين في 3 قرى جنوب وشرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأحرقوا عددا من المركبات.
وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس
وأضاف دغلس أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، وأحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.
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