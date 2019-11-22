المعارضة الإيرانية تطالب جوتيريش بالتدخل لوقف ماكينة القتل بالبلاد

طالبت أحزاب وشخصيات إيرانية معارضة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالتدخل لوقف ما سموه "ماكينة القتل" للمحتجين الإيرانيين .
أن أحزاب الحرية والرفاه والجبهة الديمقراطية وكوملة كردستان إيران، طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن يدعو في رسالة خطية الحكومة الإيرانية إلى وقف ما سموه ماكينة القتل لمواطنيها .
وقال مصادر في المعارضة الإيرانية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية،
وتأتي هذه المطالبات في وقت تضاعفت في الاحتجاجات بالمدن والبلدات الإيرانية، حيث اتهمت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.
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