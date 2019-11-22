قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة وإنها تسعى لتفادي حرب تجارية، لكنها لا تخشى أيضا الرد حين تقتضي الضرورة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم يزيد المخاطر على الاقتصادالعالمي عبر تعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الاستثمار وكبح ثقة الشركات.
وقال شي لممثلين منتدى دولي وفقا لتقرير من ممثل لوسائل إعلام ”نرغب في التوصل إلى اتفاق ‘المرحلة واحد‘ على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
”حين تقتضي الضرورة سندافع، لكننا نعمل بنشاط في مسعى لكى لايكون هناك حرب تجارية. لم نبدأ هذه الحرب التجارية وهي شيء لا نريده“.
جاءت تصريحات شي ردا على أسئلة من ممثلين في منتدى الاقتصاد الجديد الذي تنظمه بلومبرج إل.بي في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
وقال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون من البيت الأبيض لرويترز إن اتمام اتفاق المرحلة واحد قد يُؤجل إلى العام القادم، مع طلب بكين إلغاء أكثر شمولا للرسوم الجمركية ورد واشنطن بالمزيد من الطلبات من جانبها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يؤكد أهمية عقد اتفاق تجاري مبدئي مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.