وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تزور اليابان لحضور اجتماع العشرين

كشف مصدر دبلوماسي أن كانج كيونج وا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ،ستزور اليابان ،اليوم لحضور اجتماع لمجموعة دول العشرين قبيل انقضاء أجل اتفاق بين البلدين لتبادل المعلومات المخابراتية على خلفية نزاع دبلوماسي وتجاري. خلفية نزاع دبلوماسي وتجاري. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاتفاق ينتهي يوم السبت وأن كانج ستسافر بغض النظر عن القرار النهائي الذي ستتخذه كوريا الجنوبية بهذا الشأن والذي لا يزال قيد البحث. عن القرار النهائي الذي ستتخذه كوريا الجنوبية بهذا الشأن والذي لا يزال قيد البحث. وتتحدى كوريا الجنوبية بسعيها لإلغاء اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان الضغط المتزايد من الولايات المتحدة للإبقاء على عنصر مهم للتعاون الأمني بين البلدان الثلاثة.

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