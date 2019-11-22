الجيش السوداني ينتقد تقريرًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش

انتقدت القوات المسلحة السودانية تقريرًا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية عن قضية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، تم فيه التلميح إلى بعض الشخصيات السيادية. مؤكدة أن محتوى التقرير يفتقر إلى المهنية والحياد والأمانة.



وقال بيان للقوات المسلحة السودانية إنه بعد الأحداث مباشرة تم تشكيل لجنة تحقيق عسكرية

وصلت لحيثيات محددة وعقب تعيين النائب العام سر الدين الحبر، تم تشكيل لجنة تحقيق أخرى بموجب صلاحياته، وأخيرا وبعد تكوين مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بناء على الوثيقة الدستورية ، وهذا يدل على التزام الحكومة للوصول للحقائق ومحاسبة المتورطين.



وأضاف البيان: "يفتقر محتوى التقرير إلى المهنية والحياد والأمانة، ولو تناولنا محتواه من منظور قانوني نجد أن المبدأ القانوني بعدم التأثير على لجنة التحقيق، وذلك بعدم تناول الوقائع المدعى بها حتى تخلص لجنة التحقيق من أعمالها" .



وناشدت القوات المسلحة جميع قطاعات الشعب السوداني عدم الإلتفات لمثل هذه التقارير التي لم تضف إيجابيات يعتد بها في مسار قضية فض الاعتصام.