مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة "اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة" ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدة بلدات وقرى تعرضت لهجمات للمستوطنين شملت إحراق أراض زراعية وإعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخط شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب.

واعتبرت الوزارة أن "تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال بتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هجمات المستوطنين ونتائجها وتداعياتها.

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كما حملت الإدارة الأميركية المسؤولية عن نتائج الاستيطان و"إرهاب" المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد إعلان وزير خارجيتها مايك بومبيو مؤخرا أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بـ"الإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام".