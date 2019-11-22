أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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أخبار عاجلة الآن || سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في كوباني

وجهت قوات سوريا الديمقراطية، اتهاما لتركيا، بارتكاب جرائم حرب في كوباني شمال سوريا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || توافد أعدادًا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي "التحرير"

أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، عن توافد أعدادا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات؛ تأكيد المطالب بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الأمريكي يرسل سفن حربية إلى بحر الصين

صرح الجيش الأمريكي، أن سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت مرتين بالقرب من الجزر، التي تحتلها الصين، ببحر الصين الجنوبي في الأيام القليلة الماضية، حيث يأتى ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

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