البطولة الاحترافية.. الدفاع يستهدف الصدارة ورجاء بني ملال يطارد فوزه الأول

يحتضن ملعب العبدي، بمدينة الجديدة، مساء اليوم الجمعة، مباراة الدفاع المحلي وضيفه رجاء بني ملال، ضمن منافسات الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.

ويتطلع “فارس دكالة” إلى تحقيق الفوز، من أجل الارتقاء مؤقتا إلى صدارة الترتيب مناصفة مع المغرب التطواني، إذ يمتلك أبناء الزاكي لحد الآن 8 نقاط، جمعها الفريق، بعدما فاز بمباراتين، وتعادل مثلها، بينما مني بالهزيمة في مناسبة واحدة.

وأحرز خط هجوم الفريق الدكالي 4 أهداف، في حين اهتزت شباكه في مناسبتين، علما أن النادي يمتلك في جعبته مباراة ناقصة.

أما الرجاء الملالي، فيدخل المباراة وعينه على تحقيق فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، بعدما حصد تعادلا واحدا، في حين انهزم خلال أربع مناسبات، وهو ما جعله يتذيل جدول الترتيب، برصيد نقطة وحيدة.

وسجل مهاجمو رجاء بني ملال، الذي يمتلك بدوره مباراة مؤجلة، 3 أهداف، بينما دخلت مرماهم 10 أهداف.